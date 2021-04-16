أوقف مونبلييه سلسلة انتصارات مضيفه ليل واقتنص منه تعادلاً ثميناً 1-1 يوم الجمعة ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وافتتح مونبلييه التسجيل بفضل الجزائري أندي ديلور (21) وحافظ على تقدمه حتى الدقائق الخمس الأخيرة من المباراة والتي جاء بها هدف التعادل من خلال البديل البرازيلي لويز آراوخو (85).

ويعد التعادل مقبولاً بالنسبة لصاحب الأرض بعد انتصاره في آخر مباراتين خاصة وأنّه سيحمي صدارته من ملاحقه المباشر باريس سان جيرمان.

ويملك ليل 70 نقطة حالياً في المركز الأول بفارق أربع نقاط عن باريس سان جيرمان مع مباراة أقل للأخير بينما رفع مونبلييه رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثامن.

