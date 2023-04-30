وتواصل تراجع موناكو في الآونة الأخيرة، ليصبح على بعد 14 نقطة من باريس سان جيرمان المتصدر الذي يستقبل لوريان في وقت لاحق، علماً بأن ليل يزور استاد لويس الثاني بعد أسبوعين.

في المقابل، ومنذ عودة المدرب ميشال دير زاكاريان، ارتقى مونبلييه من المراكز المهدّدة بالهبوط إلى الثاني عشر الدافئ، إذ نال 23 نقطة في 11 مباراة.

وبعد سقوط مذل على أرض لنس الأسبوع الماضي لوسام بن يدر ورفاقه، جاءت الغلة رباعية هذه المرة حملت توقيع أرنو نوردان (28 و72)، فيتو ماواسا (65)، والإنكليزي ستيفي مافيديدي (79).

وودع أنجيه صاحب المركز الأخير دوري الدرجة الأولى بعد خسارته أمام رين بهدفين لأربعة.

نبيل بن طالب كان البادئ بالتسجيل للضيوف عندما سجل الهدف الأول من ركلة جزاء نفذها بنجاح عند الدقيقة التاسعة عشرة، بعدها بقليل عادل أمين غويري النتيجة لأصحاب الأرض بتوقيعه على الهدف الأول، وتقدم رين بهدف ثان سجله "سيدريك هون تون دجي" لاعب أنجيه بالخطأ في مرمى فريقه بطريقة غريبة في الدقيقة الخامسة والثلاثين، ليعادل أنجيه الكفة بهدف ثان عن طريق ابراهيما نياني عند الدقيقة الثانية والأربعين، فيما وقع جيرمي دوكو على الهدف الثالث لرين في الدقيقة الرابعة والخمسين، قبل أن يعود اللاعب ذاته ليضيف هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه عند الدقيقة الرابعة والثمانين.

وضمن الجولة ذاتها تغلب كليرمون على ضيفه رانس بهدف دون رد.

كليرمون احتاج لأربع دقائقَ بعد صافرة البداية لتسجيلِ هدف الفوز الذي جاء عن طريق اللاعب غريجون كيي، قبل أن تشهدَ المباراة في الدقيقة الثمانين خروجَ لاعب كليرمون ماتوز ويتيسكا مطروداً.

وزاد نيس من متاعبِ مضيفِه تروا عندما فاز عليه بهدف دون رد، هدف اللقاء الوحيد أحرزه اللاعب الجزائري هشام بوداوي في الدقيقة الثانية من عمر المباراة.

