

وسجّل أهداف الفائز كل من بريسنيل كيمبيمبي (21 خطأ في مرمى فريقه) وآندي دولور (80) والسنغالي سليمان كامارا (85) في حين وقّع كل من الكاميروني أومبرواز أويونغو (12 خطأ في مرمى فريقه) والأرجنتيني آنخل دي ماريا (63) هدفي الخاسر.

ورفع مونبلييه رصيده إلى 54 نقطة في المركز الخامس في حين تجمّد رصيد سان جيرمان المتوّج سلفاً بطلاً للمسابقة المحلية عند 84 نقطة.

يذكر أن فريق العاصمة الفرنسية فرّط السبت الماضي في لقب كان في متناوله عندما تقدّم بهدفين على رين في نهائي كأس فرنسا إلا أن الأخير قلب الطاولة على منافسه وعادل الكفة في مرحلة أولى قبل أن يحرز اللقب بفضل الركلات الترجيحية.