وكان نيس فاز في مباراتيه الأولين، في حين خسر مونبلييه مباراة واحدة امام رين وتأجلت مباراته مع ليون في المرحلة الاولى الى الثلاثاء المقبل.

ودخل نيس المباراة بعد بداية مثالية هذا الموسم بفوزه على لنس 2-1 وعلى ستراسبورغ 2-صفر قبل ان يهبط من عليائه امام مونبلييه.

وافتتح غايتان لابورد التسجيل لمونبلييه بعد مرور 18 دقيقة، ثم سجل دانيال كونغري هدفين في الشوط الثاني (50 و64). وللمفارقة فإنها الثنائية الثانية لكونغري في مسيرته بعد أن زار الشباك مرتين في مباراة واحدة ضد سوشو في 23 تشرين الاول/اكتوبر 2010. ورد نيس بهدف شرفي بواسطة المدافع البرازيلي دانتي (69).

وحقق مونبلييه فوزه الرابع ضد نيس في آخر ست مواجهات بينهما مقابل خسارتين.

وتغلب سانت إتيان على ضيفه ستراسبورغ 2-0 ليحقق فوزه الثاني توالياً هذا الموسم.

وسجل دينيس بوانغا إثر لمسة يد من الكسندر دجيكو (57 من ركلة جزاء) ومهدي كامارا (82) الهدفين.

في المقابل، مني ستراسبورغ بخسارته الثالثة توالياً منذ بداية الموسم.