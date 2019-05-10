ورفع مونبلييه رصيده إلى 58 نقطة في المركز الخامس وأحيا آماله بانتزاع المركز الرابع الاخير المؤهل الى المسابقة القارية قبل جولتين من النهاية من سانت إتيان الذي تجمد رصيده عند 62 نقطة في المركز الرابع.

وسجل هدف النقاط الثلاث للفريق الضيف غايتان لابورد بتسديدة قوية من 16 مترا عجز حارس سانت إتيان عن صدها (64).

ورفع حكم اللقاء البطاقة الحمراء مرتين، الأولى بوجه لاعب مونبلييه دانيال كونغري بعد استعانته بتقنية المساعدة بالفيديو للتأكد من تعمده ارتكاب خطأ على آرنو نوردين (53)، والثانية بوجه لاعب سانت إتيان ريمي كابيلا الذي تلقى بطاقة صفراء ثانية (62).

وتتابع المباريات السبت فيلعب انجيه مع باريس سان جيرمان المتوج باللقب واميان مع تولوز وكاين مع رينس ونيم مع موناكو وديجون مع ستراسبورغ ونيس مع نانت.

وتختتم المرحلة الاحد بمباريات رين مع غانغان وليل مع بوردو ومرسيليا مع ليون.