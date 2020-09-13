ومنح السنغالي سفيان ديوب التقدم لموناكو في الدقيقة الخامسة بتسديدة قوية من مسافة قريبة، ورد الضيوف مطلع الثاني عبر لودوفيك بلاس بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة إثر تمريرة من الغاني الأصل دينيس أبياه(61)، لكنهم لم ينعموا به سوى أربع دقائق حيث أعاد الهولندي الأصل فيليم غوبيلس التقدم لفريق الإمارة بمتابعته من مسافة قريبة تمريرة النيجيري هنري أونييكورو.

وفي مباراة أخرى، عاد رين بفوز كبير من أرض نيم 4-2.

وبكر رين بالتسجيل وتحديداً في الدقيقة 12 عبر مهاجمه سيرو غيراسي بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة اثر تمريرة من البرازيلي رافينيا، لكن نيم أدرك التعادل بواسطة أندريس كوباس في الدقيقة 36 بالطريقة ذاتها من تسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة.

ولم تدم فرحة أصحاب الأرض سوى ثلاث دقائق حيث منح غيراسي التقدم مجدداً لرين بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة إثر تمريرة من فلافيان تاي (39).

وأدرك الجزائري زين الدين فرحات التعادل لنيم مطلع الشوط الثاني عندما تلقى كرة داخل المنطقة من النروجي بيرجر ميلينغ فسددها بيسراه داخل المرمى (55)، لكن المدافع الدولي المغربي نايف أكرد، سجل الهدف الثالث لرين في الدقيقة 72 بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة إثر تمريرة من بنجامان بوريغو.

وعزز بوريغو بالهدف الرابع من هجمة مرتدة في الدقيقة السابعة الأخيرة من الوقت بدل الضائع بتسديدة قوية بيمناه من داخل المنطقة إثر تمريرة من رومان دل كاستيو.

وحقق ليل فوزاً في الوقت القاتل أمام ضيفه ميتز 1-صفر.

ويدين ليل، بفوزه إلى مهاجمه البرازيلي لويس أراوجو الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 88 بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة إثر تمريرة من الكرواتي دوماغوي براداريتش.

وتابع لنس، العائد حديثاً إلى دوري الأضواء، صحوته وحقق فوزه الثاني على التوالي عندما تغلب على مضيفه لوريان 3-2.

وحقق بريست فوزه الأول هذا الموسم بعد خسارتين متتاليتين عندما تغلب على مضيفه ديجون بهدفين نظيفين سجلهما رومان بيرو (42) وإرفين كاردونا (90+5).

وقاد ستيفان باهوكين فريق أنجيه للفوز على راينس بهدف دون مقابل.



