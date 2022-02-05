وسجل لموناكو جيان لوكاس 2 ووسام بن يدر 27.

وصار رصيد فريق الإمارة الفرنسية 36 نقطة في المركز الرابع، في حين توقف رصيد ليون عند النقطة 34 في المركز الثامن.

وعزز بن يدر موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 14 هدفاً بفارق هدفين أمام الكندي جوناثان ديفيد مهاجم ليل حامل اللقب الذي يستضيف باريس سان جيرمان المتصدر في قمة نارية الأحد في ختام المرحلة.

وفي مباراة ثانية، واصل سانت إتيان صحوته وحقق فوزه الثاني توالياً عندما تغلب على ضيفه مونبلييه 3-1.

وكان مونبلييه البادئ بالتسجيل عبر ايلي واهي في الدقيقة 11، وقلب سانت إتيان الطاولة في الدقائق العشر الأخيرة بتسجيله ثلاثة أهداف تناوب عليها الجزائري الأصل رومان هامومة (82) وأرنو نوردين (90) والدولي التونسي وهبي الخزري (90+2).

وتخلص سانت إتيان من المركز الأخير مؤقتا بعدما رفع رصيده الى 18 نقطة بفارق نقطة واحدة امام لوريان الذي يستضيف لنس غداً.

في المقابل، مني مونبلييه بخسارته الثالثة في مبارياته الاربع الاخيرة فتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف أمام ليون.

