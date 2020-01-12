ورفع سان جيرمان رصيده إلى 46 نقطة متقدما بفارق 5 نقاط عن منافسه المباشر مرسيليا لكن الأول يملك مباراتين مؤجلتين بينها واحدة مع موناكو على ملعب لويس الثاني في الإمارة الأربعاء المقبل.

جاءت المباراة سريعة من قبل الطرفين لا سيما الشوط الأول الذي شهد تسجيل خمسة اهداف.

وافتتح البرازيلي نيمار التسجيل مبكرا عندما وصلته الكرة داخل المنطقة فسبق أحد مدافعي موناكو اليها وأطلقها داخل الشباك (3). لكن فريق العاصمة لم ينعم طويلا بتقدمه لأن البرتغالي نلسون مارتنز أدرك التعادل بعد أربع دقائق.

ثم قام وسام بن يدر هداف الدوري بخدعة رائعة ليتخلص من أحد مدافعي سان جيرمان وأطلق كرة عكسية داخل الشباك مانحا التقدم لفريق الإمارة بعد مرور 13 دقيقة معززاً رصيده في صدارة ترتيب الهدافين إلى 14 هدفا هذا الموسم.

وجاء الرد الباريسي عن طريق نيمار الذي وصلته كرة داخل المنطقة فسددها ارتطمت بقدم المدافع فودي توريه وتحولت خطأ في مرمى فريقه مدركا التعادل لسان جيرمان (24).

وكاد موناكو يتقدم مجددا مرتين، الأولى عبر قائده البولندي كميل غليك لكن كرته ارتدت من القائم، ثم عن طريق الروسي الكسندر غولوفين الذي سدد كرة لولوبية تصدى لها حارس سان جيرمان الكوستاريكي كيلور نافاس، قبل أن يتصدى الأخير أيضا لمحاولة خطيرة للمالي الإسباني كيتا بالده.

وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق احتسب الحكم ركلة جزاء انبرى لها نيمار بنجاح رافعاً رصيده إلى 10 أهداف هذا الموسم.

وسنحت فرصة ذهبية أمام الدولي البرازيلي ليعزز تقدم فريقه في مطلع الشوط الثاني لكن حارس موناكو بنجامين لوكونت تصدى لمحاولته ببراعة.

وزج مدرب موناكو الجديد الإسباني روبرت مورينو بالمهاجم الجزائري اسلام سليماني لزيادة الفعالية الهجومية في الدقيقة 65 وبعد نزوله بخمس دقائق نجح في إدراك التعادل بعد فشل دفاع سان جيرمان في تشتيت إحدى الكرات.

وكاد سان جيرمان ينتزع النقاط الثلاث في الرمق الاخير عندما مرر نيمار كرة متقنة باتجاه كيليان مبابي لكن الأخير أطاحها عاليا.