أوقف موناكو سلسلة انتصارات مضيفه باريس سان جيرمان وتغلب عليه 2-0 يوم الأحد في الأسبوع السادس والعشرين من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وجاء انتصار الضيف على عكس التوقعات خاصة وأنّ حامل لقب الدوري الفرنسي كان حديث العالم في الأيام الماضية عقب فوزه على برشلونة الإسباني في كامب نو 4-1 ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وباغت موناكو منافسه باريس سان جيرمان بهدف التقدم المبكر الذي حمل توقيع ديوب مع الدقيقة السادسة، والذي حافظ عليه حتى نهاية الشوط الأول رغم بعض محاولات مبابي ورفاقه في التعديل.

واحتاج موناكو لست دقائق فقط من الشوط الثاني ليؤمن انتصاره بهدف للتشيلي ماريبان بعد تسديدة مباغتة للكوستاريكي كيلور نافاس.

ورفع موناكو رصيده إلى 52 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن باريس سان جيرمان الثالث وست نقاط عن ليل المتصدر، علماً أنّ ليون الوصيف يملك 55 نقطة.

وتوقفت سلسلة انتصارات باريس سان جيرمان في المسابقة المحلية عند الرقم ثلاثة فيما عاد موناكو لسكة الفوز عقب تعادله مع لوريان 2-2 في الأسبوع الفائت.