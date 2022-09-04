وجاء هدف المباراة الوحيد بتوقيع السويسري بريل إمبولو في الدقيقة 69.



وعاد فريق الإمارة إلى سكة الانتصارات بعد أن اكتفى في المباريات الأربع الاخيرة بتعادلين وخسارتين، آخرها قاسية ضد تروا على أرضه 4-2 الأسبوع الماضي بعد أن طُرد لاعبه التشيلي غييرمو ماريبان في نهاية الشوط الأول.



ورفع فريق الإمارة رصيده إلى 8 نقاط في المركز العاشر.

من جهته، مني نيس بالخسارة الثالثة هذا الموسم بعد أن حقق في المرحلة السابقة فوزه الأول على حساب ليل.



ويقبع الفريق الذي أنهى الموسم الماضي خامسًا في المركز السادس عشر مع 5 نقاط.

