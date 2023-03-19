ودخل نادي الإمارة اللقاء باحثاً عن استعادة التوازن الذي فقده منذ خروجه من الملحق الفاصل المؤهل الى ثمن نهائي "يوروبا ليغ" بخسارته إياباً أمام باير ليفركوزن الألماني في 23 شباط/آذار.

وأتبع موناكو خروجه الذي تحقق بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بخسارته 2-3 وهي نفسه نتيجة فوزه ذهاباً خارج ملعبه، بخسارتين أمام نيس (صفر-3) ورينس (صفر-1) على أرضه أيضاً وتعادل تروا (2-2).

وعاد الأحد ليجدد الموعد مع الانتصارات بفضل هدافه وسام بن يدر الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 28، رافعاً رصيده الى 17 هدفاً في الدوري هذا الموسم، قبل أن يضيف السنغالي كريبان دياتا الثاني في الدقيقة 84 من اللقاء الذي أكمله أجاكسيو بعشرة لاعبين بعد طرد البوركيني سيريل بايالا (53).

ورفع موناكو رصيده الى 54 نقطة في المركز الرابع، أما أجاكسيو، فتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الثامن عشر

