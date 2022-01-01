وكتب نادي الإمارة في بيان مقتضب "يُعلن موناكو أنه اتخذ قرارًا بالانفصال عن المدرب نيكو كوفاتش. تمّ إبلاغ المدرب الكرواتي بذلك في مقابلة أولية الخميس".

وأفاد النادي أنّه "سيعلن اسم مدربه الجديد قريبًا جدًا" وأن مدرب الفريق الرديف ستيفان نادو سيتولى الإشراف موقتًا على الفريق".

وسيتولى مدرب بروج البلجيكي فيليب كليمان تدريب موناكو بدلاً من كوفاتش، بحسب ما ذكر مصدر قريب من الإمارة لوكالة فرانس برس الجمعة.

وبحسب المصادر، قبل كليمان توقيع عقد لمدة سنتين ونصف السنة.

ويشرف كليمان (47 عاماً) على بروج منذ أيار/مايو 2019، وقاده إلى لقب الدوري في آخر موسمين فيما يحتل راهناً مركز الوصافة.