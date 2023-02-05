وحسم نادي الإمارة النتيجة لصالحه بعد 10 دقائق من صافرة بداية المباراة بهدفي التشيلي غييرمو ماريبان (3) والسويسري بريل إمبولو (13).

ورفع موناكو رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع

في المقابل، تجمد رصيد كليرمون الذي فشل في التسجيل للمباراة الثالثة توالياً بعد تعادله سلباً أمام نانت وليل، عند 30 نقطة في المركز العاشر.

وفشل أوكسير في تحقيق انتصاره الأول بعد خسارته في الجولات السبع الأخيرة، وتعادل مع ضيفه رانس سلباً، تعادلٌ رفع رصيدَ أوكسير للنقطةِ الرابعة عشرة في المركز التاسعَ عشر ما قبل الأخير، فيما رفع رانس رصيدَه للنقطة الثلاثين.

وسقط لوريان في فخ التعادل السلبي مع ضيفه أنجيه متذيلِ الترتيب، وذلك رغم فرص التسجيل العديدة التي أتيحت للطرفين، ليكتفي كل منهما بنقطة التعادل ويرفع لوريان رصيده إلى ست وثلاثين نقطة في المركز السابع.

فوز ثمين لنانت

بعد خسارته بميدانه أمام مارسيليا في الجولة الماضية ، نجح نانت في العودة بثلاثِ نقاطٍ ثمينة من ميدان مضيفه أجاكسيو بعدما فاز عليه بهدفين دون مقابل، إيفان غيسان منح التقدم للضيوف في الدقيقة الرابعة والستين، ليتحصلَ بعدها نانت على ركلة جزاء طرد على إثرها إسماعيل ديالو من جانب أصحاب الأرض ، ونجح لودوفيك بلاس في ترجمتها إلى هدف ثان في الدقيقة التاسعة والثمانين مؤكداً تفوق فريقه.

وألحق ستراسبورغ الخسارةَ الثانية بضيفه مونبلييه بعد فوزه عليه بثنائية نظيفة افتتحها السنغالي حبيبو ديالو عند الدقيقة الأولى ورغم خسارةِ أصحابِ الأرضِ لجهود الإيفواري جان أوديس أهولو بطرده عند الدقيقة الثالثة والثلاثين، تمكن ديالو من إضافة الهدف الثاني له ولفريقِه عند الدقيقة الخامسة والأربعين.