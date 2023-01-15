الشوط الأول شهد سيلاً من الأهداف افتتحه أكسيل ديساسي لمصلحة المضيف مبكراً في الدقيقة الثانية.

وبعدها بأربع دقائق فقط ضاعف كريبان دياتا تقدُم فريق الإمارة بهدف ثان.

وفي الدقيقة الحادية عشرة قلص الدولي الجزائري يوسف بلايلي الفارق لأجاكسيو، لكن القائد وسام بن يدر سجل الهدف الثالث لموناكو في الدقيقة الحادية والعشرين.

وعاد اللاعب ذاته ليرفع حصة الفريق المضيف إلى أربعة أهداف في الدقيقة الثامنة والعشرين.

ومن علامة الجزاء أكمل بن يدر الهاتريك مُحرزاً خامس أهداف موناكو في الدقيقة الخامسة والثلاثين.

ووضع الدولي السويسري إمبولو اسمه على لائحة المسجلين موقعاً على السادس بحلول الدقيقة الثالثة والستين

فيما اختتم اللاعب ذاته سباعية فريق الإمارة في حدود الدقيقة التاسعة والثمانين.

ورفع موناكو رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع فيما توقف رصيد الخاسر عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر.