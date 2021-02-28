

وعانى موناكو الأمرين لتخطي عقبة ضيفه الثالث عشر في الترتيب وانتظر الشوط الثاني لهز شباكه.

ومنح المونتينيغري ستيفان يوفيتش التقدم لموناكو في الدقيقة 75 بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة بعد تمريرة من الروسي ألكسندر غولوفين، وطمأن الألماني كيفن فولاند أنصار نادي الإمارة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 89 إثر متابعته من مسافة قريبة لكرة من ركلة حرة جانبية لعبها الاختصاصي غولوفين.

وبعد فوزه على غريمه باريس سان جيرمان حامل اللقب 2-صفر في معقله خلال المرحلة الماضية، أظهر موناكو بقيادة مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش أنه قادر على تحقيق حلم اللقب وهو سيؤكد استعداده الذهاب حتى التتويج حين يلتقي ليل المتصدر في المرحلة التاسعة والعشرين على ملعبه في 14 الشهر المقبل (يلتقي الأربعاء ستراسبورغ في المرحلة المقبلة).

ورأى كوفاتش أنه بعد المباراة التي "قدمناها ضد باريس سان جيرمان، كان من المهم أن نظهر قدراتنا الهجومية وقد نجحنا في ذلك. حارس الفريق الخصم كان نجم المباراة. كنا بحاجة ألا تتلقى شباكنا أي هدف، وأن نقلص قدر الإمكان فرص الفريق الخصم، وقد شاهدنا هذا الأمر في مباراتينا الأخيرتين".

أما عن حظوظ فريقه بأن يكون بين الثلاثة الأوائل والمشاركة الموسم المقبل في دوري الأبطال، شاء كوفاتش ألا يبالغ في التفاؤل وقال: "عندما نحصل على عدد كاف من النقاط لضمان مركزنا الرابع، سنتحدث بهذا الأمر".

ورفع فريق الإمارة بفوزه السابع عشر هذا الموسم الى 55 نقطة في المركز الرابع بفارق الاهداف خلف ليون.

وبعد ثلاثة انتصارات متتالية، أحدها على ليون في معقل الأخير 2-1، اكتفى مونبلييه الأحد بالتعادل مع مضيفه رانس من دون أهداف، ليفشل بالتالي في الثأر للهزائم الخمس المتتالية التي مني بها أمام منافسه في مواجهاتهما الأخيرة في الدوري وكأس الرابطة، آخرها برباعية نظيفة على أرضه في 25 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ورفع مونبلييه بهذا التعادل، رصيده الى 39 نقطة في المركز السابع مؤقتاً بفارق نقطة أمام مرسيليا ونقطتين خلف لنس السادس الذي اكتفى بدوره بالتعادل مع مضيفه أنجيه 2-2، في مباراة كان متخلفاً خلالها حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع قبل أن ينقذه البديل آرنو كاليمويندو-موينغا من الهزيمة التاسعة للموسم.

وحقق لوريان فوزا مصيريا لبقائه في دوري الأضواء بتغلبه على سانت إتيان 2-1 بفضل ثنائية أرمون لوريانت، فيما انتهت مواجهة القاع بين نيم ونانت بالتعادل 1-1.