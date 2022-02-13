واكتفى موناكو بنقطة واحدة أبقته في المركز السادس بفارق الأهداف خلف رين وبالفارق ذاته أمام ليون الفائز على نيس 2-صفر السبت.

في المقابل، فك لوريان شراكة المركز السابع عشر مع متز بعدما رفع رصيده الى 21 نقطة مقابل 20 نقطة للأخير الذي يستضيف مرسيليا لاحقا.

من جهته عزز ستراسبورغ مركزه الرابع مضيقًا الخناق على نيس الثالث، بفوزه 1-0 على مضيفه أنجيه.

وأفاد ستراسبورغ على أكمل وجه من خسارة نيس أمام ليون السبت ليقلص الفارق إلى نقطة واحدة مع المركز المؤهل إلى خوض الأدوار التأهيلية لدوري أبطال أوروبا، إذ يضمن صاحبا المركزين الأولين فقط بلوغ البطولة القارية مباشرة.

ويدين ستراسبورغ بفوزه الثاني تواليًا في الدوري - مقابل خسارتين تواليًا لنيس - إلى كيفن غاميرو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 11.

وبات في رصيد النادي الواقع في شمال شرق فرنسا 41 نقطة مقابل 42 لنيس.

وعاد نانت إلى سكة الانتصارات بفوزه 1-0 على ضيفه رينس الذي خاض اللقاء بعشرة لاعبين من الدقيقة 14 بعد طرد المغربي يونس عبد الحميد، رافعًا رصيده الى 35 نقطة في المركز الثامن بفضل هدف النيجيري موزيس سايمون، فيما عاد رينس الى الهزائم بعد أن اكتسح بوردو بخماسية نظيفة في المرحلة السابقة.

وحقق سانت إتيان فوزًا رفعه من المركز الاخير الى الثامن عشر بتفوقه 2-1 على مضيفه كليرمون بهدفي مهدي كمارا (71) وتيموتي كولودجيزاك (82)، بعد أن افتتح سيدريك أوتوندجي من بنين التسجيل لأصحاب الارض (39).

واكتسح بريست ضيفه تروا بنتيجة 5-1 بثنائية لكل من الاوروغوياني مارتين ساتريانو المعار من إنتر الايطالي (6 و26) وفرانك أونورا (48 و66)، فيما اختتم ستيف مونييه من بنين مهرجان الأهداف (81). وكان عادل رامي سجل الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وعاد بريست الى الانتصارات بعد خسارته امام رين في المرحلة السابقة، رافعًا رصيده الى 31 نقطة في المركز الثاني عشر.

ولم ينجح بوردو المتذيل في القيام برد فعل بعد إقالة مدربه البوسني-السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، فمني بخسارة 3-2 أمام مضيفه لنس الذي عاد الى نغمة الانتصارات بعد هزيمتين تواليا.

وقاد الفريق التشيكي ياروسلاف بلاشيل في انتظار وصول دافيد غيون.

وتقدم لنس بثلاثية عبر أرنو كاليمويندو (10)، غاييل كاكوتا من كونغو الديمقراطية (22 من ركلة جزاء) والعاجي سيكو فوفانا (26)، وحاول بوردو العودة عبر الهوندوراسي ألبيرث إيليس (33) والكوري الجنوبي أوي-جو هوانغ (53) إلا أن العودة لم تكتمل.