سفيان ديوب افتتح التسجيل عند الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بديلاً عن الضائع في الشوط الأول وضاعف وسام بن يدر النتيجة عند الدقيقة 55، ثم عاد اللاعب ذاته بعد سبع دقائق وأضاف الهدف الثالث من ركلة جزاء قبل أن يسجل البرازيلي كايو هنريك الهدف الرابع عند الدقيقة 83.

