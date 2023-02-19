وضع الروسي أليكسندر غولوفين فريق الإمارة في المقدمة عند الدقيقة 39، ثم عزز الهولندي ميرون بوادو النتيجة بتوقيعه على الهدف الثاني في الدقيقة 73، قبل أن يتمكن بريست من تقليص الفارق بواسطة جيريمي لو دوارون عند الدقيقة 86.

وبهذا الفوز رفع موناكو رصيده إلى خمسين نقطة خلف المتصدر باريس سان جيرمان (57 نقطة) وقد ينتزع منه مارسيليا (49 نقطة) الوصافة في حال تعادله أو فوزه في وقت لاحق على مضيفه تولوز.

وصعد رين إلى المركز الخامس مستغلاً خسارة ليل أمام باريس سان جيرمان، بفوزه على كليرمون فيران بهدفين نظيفين، وتغلب مونبلييه على تروا بهدف دون مقابل، ولوريان على أجاكسيو بثلاثية نظيفة.

