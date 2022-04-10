ورفع نادي الإمارة رصيده إلى 50 نقطة في المركز السادس.

وسجل هدفي موناكو مدافعه البرازيلي كايو هنريكي من ركلة حرة مباشرة (19)، ومهاجمه البديل الالماني كيفن فولاند (57)، فيما سجل هدف الخاسر الكندي إيكي أوغبو (39).

وتعثرت آمال ليل حامل اللقب في البقاء ضمن السباق الأوروبي بتعادله مع مضيفه أنجيه 1-1. وسقط ليل صاحب المركز السابع مع 48 نقطة في فخ التعادل للمباراة الثانية توالياً، قبل دربي لنس السبت المقبل.

وبدوره، تعادل نانت مع مضيفه بريست 1-1 في مباراة توقفت لفترة 10 دقائق في الشوط الثاني بسبب محاولة جماهير أصحاب الأرض دخول الملعب للتعبير عن غضبهم من استفزازات مشجعي نادي "الكاناري".

ويحتل نانت المركز الثامن برصيد 46 نقطة، فيما يقبع بريست في المركز الثاني عشر مع 39 نقطة.