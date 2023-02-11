فريق الإمارة بكر بالتهديف عبر أليكسندر غولوفين بعد مرورِ أربع دقائق فقط على الانطلاقة ليضاعفَ القائدُ وسام بن يدر النتيجة لموناكو في الدقيقة الثامنة عشرة.

ورغم تقليصِ الفريق الباريسي للفارق عبر وارن زايير إيميري في الدقيقة 39، عاد بن يدر مجدداً ودون الهدفَ الثالث لفريقه في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول موقعاً على ثنائيته الخاصة.

انتصار رفع رصيد موناكو للنقطة السابعة والأربعين فيما تجمد رصيدُ باريس عند النقطة الرابعة والخمسين.

وخاض باريس سان جيرمان المباراة بغياب هدافه كيليان مبابي المبتعد عن الملاعب منذ زهاء 3 أسابيع، ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لاصابة عضلية، بالإضافة الى قطب الدفاع الاسباني سيرخيو راموس (شارك في الشوط الثاني) ولاعب الوسط الايطالي ماركو فيراتي، فأشرك مدربه بعض العناصر الشابة ومنها الظهير الأيسر الشاداي بيتشيباو ولاعب الوسط الواعد وارن زائير يامري (16 عاماً) وتيموثي بيمبيلي.

ورفع بن يدر رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 14 ليتعادل مع مهاجم رينس بالوغان.

وتنتظر سان جيرمان مواجهة مرتقبة ضد بايرن ميونيخ الأسبوع المقبل لكن على الأقل سيلعب بتشكيلة أفضل سيعود إليها ميسي وفيراتي.