وسجل هدف نادي الإمارة البلجيكي إليوت ماتازو في الدقيقة 20، بعد مجهود فردي قام به قبل أن يمرر إلى وسام بن يدر على الجهة اليسرى، ليعيدها إلى الهداف داخل منطقة الجزاء الذي سدد بالقدم اليمنى بمواجهة الحارس الصربي بريدراغ رايكوفيتش.

ورفع موناكو رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثالث متقدماً بفارق نقطة عن مطارده المباشر ليون الرابع في سباق التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

في مباراة أخرى، سجل أرنو نور الدين هدف (43) هدف فوز سانت إتيان على ضيفه مرسيليا.

وفشل مرسيليا في استغلال خسارة لنس، شريكه في المركز الخامس وأحد منافسيه مع رين على البطاقة المؤهلة للأدوار الاقصائية لمسابقة الدوري الأوروبي، أمام مضيفه ليل المتصدر صفر-3 لقطع خطوة مهمة نحو التواجد في المسابقة القارية الموسم المقبل.

وبقي مرسيليا خامساً برصيد 56 نقطة بفارق الأهداف أمام لنس، لكنه مهدد بالتراجع إلى المركز السادس في حال فوز رين على سان جيرمان.

في المقابل، حقق سانت إتيان فوزه الثاني توالياً والثاني عشر هذا الموسم فعزز موقعه في المركز الحادي عشر.

وخسر ميتز أمام ضيفه نيم صفر-3، وستراسبورغ أمام مونبلييه 2 - 3.

وفاز نيس على بريست 3-2، وأنجيه على ديجون بثلاثية نظيفة.

