

فرضت مباراة باريس سان جيرمان ورانس نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين.

ومشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ورانس فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

ويأمل باريس سان جيرمان أن يواصل مسيرته في الدوري بنتائج لافتة حتى وإن كانت المهمة صعبة خارج أرضه أمام فريق لم يخسر في المسابقة حتى الآن.

مباراة باريس سان جيرمان ورانس - معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ورانس مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM في الساعة 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



وستبث مباراة باريس سان جيرمان ورانس تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة باريس سان جيرمان ورانس أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

