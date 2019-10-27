

مباراة باريس سان جيرمان وأولمبيك مرسيليا مباشر

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مباراة سان جيرمان ومرسيليا تأتي ضمن الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم (ليغ 1).

يستضيف فريق العاصمة الفرنسية المتصدّر (24 نقطة) غريمه التقليدي أولمبيك مرسيليا الرابع (16 نقطة) والمتعثّر هذا الموسم وعينه على انتزاع النقاط الثلاث والمحافظة على الفارق الذي يفصله عن مطارديه.

ويملك فريق المدرب الألماني توماس توخيل كل الإمكانيات للإطاحة بضيفه الذي يعاني في بداية هذا الموسم من تذبذب في الأداء والنتائج.

ورغم ذلك سيحاول رجال المدرب البرتغالي أندريه فياش بواش الخروج بأخف الأضرار من ملعب "حديقة الأمراء" والوقوف في وجه المد الهجومي لزملاء النجم الفرنسي كيليان مبابي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأولمبيك مرسيليا سيكون اليوم الأحد في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكّة المكرمة عبر beIN SPORTS HD 6 بتعليق الزميل عصام الشوالي.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وأولمبيك مرسيليا في بث مباشر عبر الانترنت

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