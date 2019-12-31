المدرب السابق لمنتخب إسبانيا، أشرف على أول حصة تدريبية لفريق الإمارة، الذي يحتل حالياً سابع مراكز الدوري الفرنسي برصيد 28 نقطة، على بعد 17 نقطة من المتصدر باريس سان جيرمان وسيخوض مورينو أول اختبار مع موناكو ضد فريق رانس السبت المقبل في كأس فرنسا.