واستهل موناكو مشواره مع مدربه الجديد البلجيكي فيليب كليمان بالسقوط في فخ التعادل أمام نانت.

وتعاقد موناكو الإثنين الماضي مع كليمان حتى حزيران/يونيو 2024، بعد موسمين قضاهما مع نادي بروج وقاده فيهما إلى لقب الدوري، وذلك خلفاً للكرواتي نيكو كوفاتش الذي أقيل من منصبه.

وتراجع موناكو الى المركز السابع برصيد 30 نقطة بفارق الاهداف خلف لنس الذي انتزع منه المركز السادس بفوزه الثمين على ضيفه رين 1-صفر السبت، وبفارق نقطة واحدة أمام نانت الذي تراجع إلى المركز التاسع.

وتعادل أيضا كليرمون فيران مع رينس صفر-صفر.

نيس يستعيد المركز الثاني

من جانبه استعاد نيس المركز الثاني في الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه بريست 3-صفر.

وعاد فريق المدرب كريستوف غالتييه إلى الوصافة على حساب مرسيليا الفائز على بوردو الجمعة، بفارق الأهداف، علماً أن مرسيليا خاض مباراة أقل.

ورفع نيس رصيده الى 36 نقطة، إلا أنه لا يزال متأخرًاً بفارق 10 نقاط عن باريس سان جرمان المتصدر الذي يحل على ليون الثالث عشر لاحقاً.

ومنح الدنماركي كاسبر دولبرغ التقدم للضيوف بعد مرور 13 دقيقة، قبل أن يطرد مورغان شنايدرلين لاعب وسط نيس في الدقيقة 20 ببطاقة حمراء مباشرة بسبب تدخل عنيف على كريستوف هيريل.

وسيطر بريست على مجريات المباراة واستحوذ على الكرة بنسبة 62 في المئة وتحصل على 26 تسديدة، بينها 10 بين الخشبات الثلاث وسط تألق حارس مرمى الضيوف الأرجنتيني والتر بينيتيس.

وتمكن نيس من مضاعفة النتيجة قبل 11 دقيقة من نهاية المباراة بعد كرة خالصة من أمين غويري الى الجزائري أندي ديلور، قبل أن يضيف غويري نفسه الثالث مسجلاً هدفه التاسع في الدوري هذا الموسم.

ستراسبورغ يستعيد توازنه

واستعاد ستراسبورغ توازنه عقب خسارته امام ضيفه مرسيليا صفر-2 في المرحلة الماضية، وحقق فوزه الثالث في المباريات الأربع الأخيرة في الدوري عندما تغلب على مضيفه متز بهدفين نظيفين سجلهما لودوفيك أجورك (50) والإيفواري جان-أود أهولو (90+1).

وصعد ستراسبورغ الى المركز الثامن مؤقتا برصيد 29 نقطة، فيما تجمد رصيد متز عند 16 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

