مواجهة مرتقبة بين نيس ومرسيليا في ملعب محايد من قبل beIN SPORTS October 27, 2021 13:11 3:02 دقيقة ستقام مباراةُ نيس ومرسيليا المعادة عن الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي في ملعب محايد، ومن دون حضور الجماهير. تقارير إخبارية الدوري الفرنسي نيس أولمبيك مرسيليا -آخر الفيديوهات 0:49 دقيقة قبول استئناف هيرنانديز وتجنبه السجن 6 أشهر 2:36 دقيقة الحكومة الإيطالية تدعم يويفا ضد السوبر الأوروبي 14:02 دقيقة فوزي البنزرتي في لقاء حصري مع beIN SPORTS 1:07 دقيقة تعرف على آخر مستجدات بطولة أستراليا المفتوحة 2:56 دقيقة شاب أرجنتيني يجمع قمصان ليونيل ميسي منذ أعوام 2:39 دقيقة شكوك حول جاهزية الكاميرون لاستضافة الـ"كان" 1:30 دقيقة نيمار يوضّح ! 3:13 دقيقة الملكي لمواصلة عروضه القوية أمام أوساسونا 3:21 دقيقة برشلونة لتحسين صورته أمام رايو فايكانو 3:02 دقيقة مواجهة مرتقبة بين نيس ومرسيليا في ملعب محايد