مواجهة مرتقبة بين لوريان ومارسيليا من قبل beIN SPORTS April 9, 2023 15:04 0:34 دقيقة ينزل مارسيليا ضيفاً على لوريان اليوم الأحد في الجولة 30 من الدوري الفرنسي لكرة القدم. شاهد المباراة انطلاقاً من الساعة 21:45 مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS 2. تقارير إخبارية لوريان الدوري الفرنسي مارسيليا -آخر الفيديوهات 0:50 دقيقة ليون يتجاوز عقبة رين بنجاح 0:34 دقيقة مواجهة مرتقبة بين لوريان ومارسيليا 4:19 دقيقة تقارير: فالفيردي يعتدى على لاعب من فياريال بالضرب 2:00 دقيقة NBA: فوزان مهمان لكليبرز وتمبروولفز 3:01 دقيقة مباراة مشوّقة بين آرسنال وليفربول 0:34 دقيقة النجمة التونسية أُنس جابر إلى نهائي دورة تشارلستون 0:31 دقيقة الوحدة الإماراتي يتخطى البرج اللبناني 1:20 دقيقة هاو يصف تجربته مع نيوكاسل بأنها تتخطى دور المدرب 4:48 دقيقة باريس سان جيرمان ينتصر على مستضيفه نيس بثنائية 5:42 دقيقة فياريال يصدم ريال مدريد في سانتياغو برنابيو