أليكسندر دجيكو منح أصحاب الأرض التقدم قبيل نهاية الشوط الأول وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة الثانية والثمانين حينما أدرك الضيوف التعادل عن طريق "بالو غون" حيث تم احتساب الهدف في الدقيقة الثانية والثمانين بعد التأكد من شرعيته ليحرم رانس بذلك ستراسبورغ من تحقيق الفوز الأول هذا الموسم.

