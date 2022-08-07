

وكان نيس يخوض مباراته الرسمية الأولى بقيادة فافر الذي خلف كريستوف غالتييه المنتقل لتدريب باريس سان جيرمان حامل اللقب بعد قيادته الفريق الأحمر والأسود للمركز الخامس الموسم الماضي وبالتالي المشاركة في مسابقة "كونفرنس ليغ".



وسبق لفافر (64 عاماً) أن درب نيس من 2016 إلى 2018.



وبعدما افتتح أصحاب الأرض التسجيل منذ الدقيقة 20 عبر الوافد الجديد الهولندي ثايس دالينخا، بدا السويسري في طريقه لتلقي الهزيمة في مستهل مهمته الجديدة-القديمة لولا الوافد الجديد الويلزي أرون رامسي الذي أنقذ نيس بإدراكه التعادل في الدقيقة 78 بعد دقيقة واحدة فقط على دخوله كبديل.

وكان فافر راضياً عن هذا التعادل، قائلاً "ليس من السهل دائماً أن تبدأ الموسم باللعب على أرض فريق صاعد (من الدرجة الثانية). تولوز معتاد على بدء هذا النوع من المباريات بقوة وعانينا في الشوط الأول. واجهنا صعوبة في استعادة الكرة واعتمادهم على التمريرات الطويلة أتعبنا".



ورأى أنّ "اللاعبين البدلاء الذين أدخلناهم قدموا الكثير وهذا أمر جيد للمجموعة. نريد الفوز على الدوام، لكن استناداً إلى كيفية سير الأمور (في اللقاء)، فليس الأمر (التعادل) سيئاً".



وأكرم ليل، بطل الموسم قبل الماضي، وفادة ضيفه أوكسير العائد إلى دوري الأضواء بالفوز عليه بأربعة أهداف لبنجامان أندري (1) والكندي جوناثان ديفيد (3 و39) والوافد الجديد الجزائري حكيم زدادكة (64)، مقابل هدف لغايتان شاربونييه (68)، محققاً بذلك بداية مثالية مع مدربه الجديد البرتغالي باولو فونسيكا الذي خلف جوسلان غورفينيك المقال من منصبه بعدما أنهى الفريق الموسم الماضي عاشراً.



وتغلب مونبلييه على ضيفه تروا 3-2 بفضل هدف في الدقيقة 81 لتيجي سافانييه الذي سجل ثنائية في اللقاء، فيما تعادل نانت مع مضيفه أنجيه صفر-صفر، وفاز لنس سابع الموسم الماضي على ضيفه بريست 3-2 بفضل ثلاثية فلوريان سوتوكا.



وسقط رين أمام ضيفه لوريان بهدف دون رد سجله البلجيكي آرثر ثياتي عن طريق الخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة الخامسة والستين.

