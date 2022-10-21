منعم الإدريسي في حديث خاص لـbeIN SPORTS :"أتمنى بأن أكون في لائحة المنتخب المغربي في كأس العالم FIFA قطر 2022™" من قبل beIN SPORTS October 21, 2022 23:44 3:24 دقيقة يأمل لاعب أجاكسيو منعم الإدريسي بأن يكون في لائحة المنتخب المغربي في كأس العالم FIFA قطر 2022™. مقابلات الدوري الفرنسي كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 1:13 دقيقة الجزائري إسلام سليماني في حوار حصري مع beIN SPORTS 3:24 دقيقة منعم الإدريسي في حديث خاص لـbeIN SPORTS 0:16 دقيقة ميسي يسجل هدفاً مميزاً ورائعاً في شباك أجاكسيو 4:17 دقيقة باريس سان جيرمان يحقق فوزاً كبيراً على أجاكسيو 0:32 دقيقة الشارقة يتوج بلقب كأس الإمارات 0:47 دقيقة ناشئات نيجيريا يصعدن إلى نصف نهائي المونديال 0:44 دقيقة أراوخو ضمن القائمة الموسعة لمنتخب أوروغواي 0:50 دقيقة بيولي يؤكد غياب مينيون حتى بداية العام المقبل 1:00 دقيقة إيقاف سيمونا هاليب مؤقتاً بسبب المنشطات 0:31 دقيقة مباراة قوية بين ماينز وكولن