ملخص مباراة ليل وبوردو October 26, 2019 19:59 3:11 دقيقة الملخصات بوردو ليل -آخر الفيديوهات 3:18 دقيقة أتلتيكو مدريد يتخطى بيلباو ويصعد لمزاحمة برشلونة 0:33 دقيقة الدحيل يتغلب على الغرافة ويحتفظ بالصدارة 4:33 دقيقة تشيلسي لامبارد يستمر بعروضه الممتعة 4:09 دقيقة إنتر يفرّط بهدية ليتشي والصدارة 3:11 دقيقة ملخص مباراة ليل وبوردو 0:39 دقيقة "سواعد البحرين" تحجز تذكرة أولمبياد طوكيو 2020 0:26 دقيقة فوز قاتل لبرايتون بقدم كابتن إيفرتون 5:00 دقيقة ليفاندوفسكي "التاريخي" يقود بايرن إلى صدارة مؤقتة 3:20 دقيقة شالكه 0 بوروسيا دورتموند 0 0:39 دقيقة تييم إلى نهائي فيينا بعد مباراة حماسية ضد بيريتيني