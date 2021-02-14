ولم يذق مرسيليا الذي لعب بتسعة لاعبين منذ الدقيقة 59، طعم الفوز في المراحل السبع الأخيرة (3 تعادلات و4 هزائم).

ولم ينجح بوردو في الاستفادة من النقص العددي في صفوف ضيفه بعدما طرد الحكم لاعبين من صفوف النادي المتوسطي بالبطاقة الحمراء في غضون 4 دقائق، أولهما المدافع الأرجنتيني ليوناردو باليردي بعد خطأ على ريمي أودين المنفرد في الدقيقة 55، وثم مواطنه المهاجم داريو بينيديتو إثر عرقلة قوية من الخلف على قائد بوردو لوران كوسييلني (59).

ولم يفز مرسيليا على بوردو في ملعب الأخير في الدوري منذ 43 عاماً، إذ يعود آخر انتصار للنادي المتوسطي إلى الأول من تشرين الأوّل/أكتوبر 1977، فيما حقق بوردو سلسلة من 36 مباراة من دون خسارة (21 فوزا مقابل 15 تعادلا).

ورفع مرسيليا رصيده إلى 34 نقطة في المركز التاسع، مقابل 33 لبوردو في المركز الحادي عشر.