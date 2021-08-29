- د 79 ميسي يتبادل الكرة مع مبابي والأخير يحاول إعادة التمرير للبرغوث لكن دفاع رانس يبعد الخطر.

-د 66 لحظة تاريخية دخول الأسطورة ليونيل ميسي بديلاً للنجم البرازيلي نيمار.

- د 63 هدف ثانٍ لسان جيرمان، تمريرة قوسية بالمسطرة من النجم المغربي أشرف حكيمي إلى مبابي الذي تابعها في المرمى.

- د 58 ميسي يبدأ بالحركات الإحمائية تمهيداً لدخوله.

- رانس يحرز التعادل بواسطة مارشال مونيتسي من زيمبابوي حين تابع بكل قوة كرة قريبة جداً لكن الحكم يلغي الهدف بالعودة للفار.

- انطلاق الشوط الثاني.



- نهاية الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان بهدف وحيد على رانس.

- د 42 موريتو كاساما من غينيا بيساو سدد كرة قوية وخطيرة لرانس لامست العارضة وتابعت طريقها للخارج.

- د 39 من المرات القليلة التي وصل إليها رانس إلى مرمى باريس سان جيرمان كانت بواسطة كبال الذي سدد كرة لم تعذب الحارس نافاس.

-بعد مرور نصف ساعة، سان جيرمان مسيطر على المباراة لكنه يلعب بإيقاع هادئ.

- د 15 الهدف الباريسي الأول لم يتأخر، فمن كرة مرفوعة بدقة بواسطة النجم آنخيل دي ماريا ارتقى مبابي بثقة وزرع القبلة الأولى في مرمى رانس.

- د10 مبابي يهدد مرمى رانس بشكل حقيقي لكن كرته تمر بجانب الشباك.

- بعد مرور خمس دقائق، يبدو أن رانس يلعب بدون خوف مدعوماً بجماهيره الغفيرة.

- 01 انطلاق المباراة بصافرة الحكم فرانسوا لوتسكيه.

فرضت مباراة باريس سان جيرمان ورانس نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين.

ومشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ورانس فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

وأصبحت مدينة رانس محط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم بعدما أعلن النادي الباريسي تواجد النجم الفذ ليونيل ميسي في قائمة الفريق.

ويأمل باريس سان جيرمان أن يواصل مسيرته في الدوري بنتائج لافتة حتى وإن كانت المهمة صعبة خارج أرضه أمام فريق لم يخسر في المسابقة حتى الآن.

مباراة باريس سان جيرمان ورانس - معلومات البث مباشر



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