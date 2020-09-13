خسر باريس سان جيرمان في مباراتين فقط من آخر 75 مباراة على أرضه في ليغ 1 (فاز 63 تعادل 10) – ضد رين في مايو 2018 (0-2) وضد ريمس في سبتمبر 2019 (0-2).

(69) نيمار لم يكن محظوظاً بكرة عرضها سارابيا لكن متابعة البرازيلي جانبت القائم.

خلال دقائق معدودات الحكم يلغي هدفاً لكل فريق بداعي التسلل.

(59) مانداندا مجدداً يتصدى بقدمه لتسددة نيمار اليسراوية.

(57) أخطر فرص الشوط الثاني تمريرة من نيمار، إلى فلورينسي الذي قدم بدوره الكرة لسارابيا لكن تسديدة الأخير أبعدها حارس مرسيليا مانداندا بقدمه.

نيمار يسدد حرة مباشرة قريبة لكنها لا تمر إلى المرمى

بداية الشوط الثاني

لم يفز مارسيليا في أي من آخر 16 مباراة ضد باريس سان جرمان في ليغ 1 (ت 3 خ 13) – أسوأ سلسلة في تاريخه أمام أي فريق في دوري القمة.

(45+2) نهاية الشوط الأول بتقدم الضيوف (1-0) جاء تقريباً من الفرصة الوحيدة التي صُنعت على المرمى الباريسي. في شوط أول عنوانه هدف لمرسيليا، ومحاولات حثيثة من الفريق المتقدّم لجر منافسه إلى النرفزة والعصبية سواء من خلال الخشونة أو المناوشات.

التوتر هو عنوان الدقائق التي تلت الهدف والتي جاءت بعد خشونة في الصراعات الفردية.

(31) هدف أول لمرسيليا، على نحو مغاير لسير اللعب سجله فلوران توفان الذي تابع كرة بايت الثابتة في مرمى الفريق الباريسي.

كتيبة المدرب توخيل تسيطر على الكرة لكنها لا تجد المنافذ نحو مرمى مرسيليا، في حين خيارات المدرب فياش بواش تبدو دفاعية أكثر.

لم يخسر باريس سان جيرمان في آخر 20 مباراة ضد مرسيليا في جميع البطولات. خاض سلسلة أطول في القرن الـ 21 فقط ضد فريقا نانت (21) وسانت إتيان (22).

(15) بعد ربع ساعة المباراة تميل لصالح العملاق الباريسي من حيث الأفضلية، ولكن مرسيليا يحاول الصمود.

(05) سيرجيو ريكو حارس باريس سان جيرمان يتصدى لأول كرة نحو مرمى أصحاب الأرض.

(01) فرصة خطيرة جداً لباريس سان جيرمان يبعدها حارس مرسيليا مانداندا الذي أنقذ متابعة فيراتي.





(01) الحكم جيرمو بريسارد يطلق صافرة بداية الكلاسيكو

تشكيلتا كل من باريس سان جيرمان ومرسيليا:

Le 1⃣1⃣ de départ ! 👊 #PSGOM



Première titularisation pour notre nouvelle recrue @Florenzi ! 💪



🔴 𝗜𝗖𝗜 𝗖'𝗘𝗦𝗧 𝗣𝗔𝗥𝗜𝗦 🔵 pic.twitter.com/9XlI3kakh5 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 13, 2020

Le 𝗫𝗜 𝗗𝗘 𝗗𝗘𝗣𝗔𝗥𝗧 choisi par André Villas-Boas pour ce #PSGOM ⚔️🔥



🗣 𝗔𝗟𝗟𝗘𝗭 𝗟'𝗢𝗠 💙 pic.twitter.com/8bAszm41fx — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 13, 2020

مباراة باريس سان جيرمان ومرسيليا إحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستنقل على قنواتنا اليوم خاصة وأن هذا الاختبار يضع توماس توخيل في موقف أوضح بشأن جاهزيته للمسابقة التي حمل لقبها الموسم المنصرم بفارق كبير عن منافسيه.

وتكتسي مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومرسيليا أهميتها من دورها في تحديد صورة الفريقين الأولية في المسابقة، إذ أن فوز باريس سان جيرمان بأي نتيجة يعني بدء حملة الدفاع عن لقبه بنجاح بعد خسارته المفاجئة في الجولة الأولى.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومرسيليا في بث مباشر عبر الانترنت

البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان ومرسيليا اليوم السبت انطلاقاً من الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون مباراة باريس سان جيرمان ومرسيليا منقولة حصرياً على HD1 و HD6.

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS مباراة باريس سان جيرمان ومرسيليا بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.