مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وتولوز بث مباشر اليوم الأحد ستكون متاحة حصريا عبر beIN SPORTS وعبر خدمة CONNECT عبر القناة beIN HD6.

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان وتولوز في تمام الساعة 22:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة على أن يسبقها استوديو تحليلي خاص ورسائل ميدانية.

هذه المباراة تأتي ضمن الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم وفيها يتطلع باريس سان جيرمان حامل اللقب للعودة إلى سكة الانتصارات بعد خسارته الأسبوع الماضي أمام مضيفه رين على نحو مفاجئ 1-2.

من جهته كان تولوز حقق الفوز الأسبوع الماضي على حساب ضيفه ديجون بهدف نظيف وفي جعبته 4 نقاط.

مباراة سان جيرمان وتولوز تتابعونها أيضاً في تغطية خاصة وحية بالفيديو لأبرز احداثها فور حصولها مباشرة من بارك دي برانس.

د55- سان جيرمان 1-0 تولوز | كرة عرضية لباريس سان جيرمان وصلت لسارابيا الذي حاول عكسها لتجد المدافع غونكالفيس الذي وضعها بالخطأ في مرماه.

د50- سان جيرمان 1-0 تولوز | شوبو موتينغ قدّم فاصل مراوغة مذهل وسط كوكبة من المدافعين ثم سدد يسارية أرضية لا تصد ولا ترد. الحلول الفردية تفك شيفرة دفاع تولوز المتأخر.

د46- أول تهديد في هذا الشوط، تسديدة قوية من شوبو موتينغ تصدى لها الحارس المتألق رينيه.

د45+1 - انطلاق الشوط الثاني دون أي تغيير في تشكيلتي الفريقين.

بين الشوطين: تصريح داغبا ورينيه فماذا قالا عن الفترة الاولى.

د45+2- نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي. الظروف عاكست سان جيرمان فأضاع فرصاً بالجملة، وتلقى ضربتين بتبديلين اضطراريين بإصابة كافاني وديالو! تولوز بدا صلباً دفاعياً فذاد بشراسة وتألق حارسه بابتيست رينيه على نحو ملفت بل كان نجم الشوط الأول بامتياز في تصدياته ويقظته.

د40- تبديل اضطراري آخر في صفوف فريق توماس توخيل، خروج عبدو ديالو ودخول تياغو سيلفا مكانه!

د38- تهديد جاد من تولوز لمرمى اريولا: موريرا وضع غراديل في وضع شبه انفرادي إلا أن تسديدة الأخيرة مرت بمحاذاة القائم الأيسر لمرمى سان جيرمان.

د30- ضغط متواصل من صاحب الأرض إلا أن التكتل الدفاعي للاعبي تولوز يستوعب معظم الهجمات حتى الآن.

د21- مرة جديدة مبابي مصدر القلق الدائم لدفاع تولو.. مهاجم سان جيرمان الشاب خطف الكرة وتوغل مطلقا تسديدة رهيبة تألق مجدداً الحارس رينيه في التعامل معها.

د14- الإصابة تحرم سان جيرمان جهود كافاني، الذي تم تبديله باللاعب الكاميروني شوبو موتينغ. أخبار غير سارة للبطل في بداية اللقاء.

د10- خروج كافاني نحو مقاعد الاحتياط حيث بدا يضع يده على العضلة الضامة للفخذ.

د10- باريس سان جيرمان يواصل السيطرة والاستحواذ مع نسبة بلغت 80%.

د3- اول فرصة في المباراة أطلقها مبابي الذي انفرد إثر بينية وسدد كرة خاطفة تعامل معها الحارس رينيه بصعوبة.

د1- انطلاق المباراة في بارك دي برنس.

رسالة خاصة من الميدان حول تشكيلتي الفريقين

تشكيلة سان جيرمان

أريولا، داغبا، ماركينيوس، ديالو، برنات، دي ماريا، غيي، فيراتي، مبابي، كافاني، سارابيا.

تشكيلة تولوز

رينيه، دياكيتي، أميان، غونكالفيس، موريرا، سانغاري، ماكينغو، فينكور، سييا، فراديل.