مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وليل ضمن الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم متوفرة في بث مباشر وحصري عبر قنوات beIN حيث سيكون بإمكانكم متابعة المباراة التي قد تتوج الفريق الباريسي باللقب العتيد.

وسيكون سان جيرمان أمام فرصة جديدة للتويج باللقب حين يحل ضيفاً على ليل حيث أن تجنب الخسارة يعني تأكيد الأمراء احتفاظهم باللقب المحلي.

موعد مباراة ليل وسان جيرمان ستكون يوم الأحد 14 ابريل في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة على استاد بيار موروي وستبث مباشرة وحصرياً عبر القناة beIN SPORTS HD6 وكذلك عبر خدمة CONNECT المتوفرة على جميع الأجهزة الذكية والكومبيوتر.

ومع ابتعاد فريق المدرب الألماني توماس توخيل بفارق 20 نقطة عن الفريق الشمالي، سيكون بحاجة لنقطة واحدة كي يضمن اللقب حسابيا، وإن كان قد ضمنه منطقيا منذ فترة طويلة، علما بأن سان جرمان يملك مباراة مؤجلة مع نانت يخوضها الأربعاء المقبل.

وإلى جانب المشاهدة المباشرة، سنوافيكم عبر موقعنا من خلال هذا المقال بتغطية مباشرة وحية لأحداث المباراة لحظة بلحظة موثقة بلقطات الفيديو للأهم منها لا سيما الأهداف والفرص الهامة وغيرها من الأحداث والمعلومات الإحصائية.

مباراة باريس سان جيرمان وليل .. شاهدوا ابرز احداث اللقاء لحظة بلحظة

- دق 65: هدف ا جوناثان بامبا يستغل ثغرة كبيرة في دفاع الباريسي ويطلق قذيفة مباغتة غالطت الحارس أريولا وأعلنت عن ثالث أهداف ليل.

- دق 51: هدف ا الإيفواري نيكولاس بيبي هداف فريق ليل (19 هدفاً) يتقدم لفريقه بالهدف الثاني بعد انفراد من وسط الملعب وضع على إثره الكرة بسلاسة في مرمى ألفونس أريولا.

- دق 48: الألماني كيرير قريبا جداً من توقيع هدف التقدم الثاني للباريسي برأسية متقنة بعد عرضية لباريديس.

بداية الشوط الثاني

باريس سان جيرمان وليل .. أرقام مهمة بين الشوطين - لأول مرة يتسبب البلجيكي توما مونييه في تسجيل هدف بالخطأ في مرمى فريقه في مجموع 99 مباراة خاضها مع الـ"بي.أس.جي" في جميع المسابقات. - تمكن الظهير الإسباني خوان بيرنات من تسجيل 4 أهداف من مجموع 6 تسديدات مؤطرة على المرمى مع الباريسي في مسابقتي الدوري ودوري الأبطال. - بطرده في الدقيقة 36 من الشوط الأول، يكون بيرنات قد بصم على أول بطاقة حمراء في مسيرته الكروية.

نهاية الشوط الأول (1-1): حتى الآن .. باريس سان جيرمان في ثوب البطل على ملعب بيير موروا.

- دق 45: ليل كاد يباغت الضيف العاصمي بالهدف الثاني لولا استبسال الدفاع أمام مهاجم ليل.

- دق 41: يوليان دراكسلر كاد يتقدم للباريسي بكرة مباغتة داخل المنطقة ولكن حارس ليل مايك مانيان كان متيقظاً.

- دق 36: الحكم بينوا باستيان يشهر البطاقة الحمراء المباشرة في وجه خوان بيرنات عقب ارتكابه خطأ على مهاجم ليل نيكولاس بيبي بصفة موقعه كآخر مدافع.

- دق 30: باريديس يحاول من مخالفة حرة مباشرة على حدود المنطقة ولكن تسديدته انحرفت عن مسار المرمى بسنتيمترات قليلة.

- دق 11: هدف ا خوان بيرنات يعيد المباراة إلى نقطة بدايتها سريعاً بإدارك هدف التعادل بعد انسلال ذكي وتمريرة ماكرة من كيليان مبابي.

- دق 7: هدف ا البلجيكي توما مونييه يهدي هدف التقدم لأهل الدار بعد أن حوّل كرة إيكوني بالخطأ في مرمى فريقه.

بداية المباراة

باريس سان جيرمان - ليل .. تشكيلتا الفريقين