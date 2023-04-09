وهو التعادل الثاني توالياً لمرسيليا والثالث في مبارياته الأربع الأخيرة فتراجع إلى المركز الثالث برصيد 61 نقطة بفارق نقطتين خلف شريكه السابق لنس الفائز على ستراسبورغ 2-1 الجمعة في افتتاح المرحلة، فيما عزز لوريان موقعه في المركز العاشر برصيد 45 نقطة.
وهو التعادل الثاني توالياً لمرسيليا والثالث في مبارياته الأربع الأخيرة فتراجع إلى المركز الثالث برصيد 61 نقطة بفارق نقطتين خلف شريكه السابق لنس الفائز على ستراسبورغ 2-1 الجمعة في افتتاح المرحلة، فيما عزز لوريان موقعه في المركز العاشر برصيد 45 نقطة.
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