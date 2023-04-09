وهو التعادل الثاني توالياً لمرسيليا والثالث في مبارياته الأربع الأخيرة فتراجع إلى المركز الثالث برصيد 61 نقطة بفارق نقطتين خلف شريكه السابق لنس الفائز على ستراسبورغ 2-1 الجمعة في افتتاح المرحلة، فيما عزز لوريان موقعه في المركز العاشر برصيد 45 نقطة.