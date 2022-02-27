وكان مرسيليا في طريقه الى استعادة التوازن عقب الخسارة المفاجئة على أرضه أمام كليرمون فيران صفر-2 في المرحلة الماضية، عندما تقدم بهدف لقائده ديميتري باييت من ركلة جزاء منذ الدقيقة 28، لكن تروا أدرك التعادل في الدقيقة الأخيرة بواسطة مهاجمه البديل التونسي يوان توزغار.

ورغم تعثره استعاد مرسيليا المركز الثاني من نيس المتعادل مع مضيفه ستراسبورغ سلبا السبت حيث بات يتقدم عليه بفارق نقطة واحدة، فيما عزز تروا موقعه في المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة.د

رينس يقلب الطاولة على موناكو

وفي مباراة ثانية، قلب رينس الطاولة على مضيفه موناكو محولا تخلفه أمامه حتى الدقائق الأخيرة الى فوز 2-1.

وبدا موناكو في طريقه للعودة الى سكة الانتصارات بعد تعادلين في المرحلتين الماضيتين مع لوريان وبوردو، بتقدمه مطلع الشوط الثاني بهدف وسام بن يدر (55) الذي عزز صدارته لترتيب الهدافين بـ15 هدفاً.

لكن الألماني كيفن فولاند أعاد الضيوف الى أجواء اللقاء بعدما حول الكرة برأسه عن طريق الخطأ في مرمى حارسه ومواطنه ألكسندر نوبل إثر ركلة حرة (84)، ثم تعقدت الأمور بطرد لاعب الوسط البرازيلي جان لوكاس بالإنذار الثاني (88)، ما مهد الطريق أمام رينس لخطف هدف الفوز القاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عبر البديل ناتانيل مبوكو (3+90).

وبهذه الهزيمة الثامنة للموسم، تجمد رصيد نادي الإمارة عند 38 نقطة وتراجع الى المركز الثامن، وتعقدت مهمته كثيراً بالمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل كونه يتخلف بفارق 9 نقاط عن مرسيليا.

وفي المقابل، ابتعد رينس بشكل مريح عن منطقة الهبوط بعدما رفع رصيده الى 31 نقطة في المركز الثالث عشر من 7 انتصارات و10 تعادلات.

وتأخر انطلاق المباراة بطلب من الضيوف لمساندة الشعب الأوكراني في وجه الغزو الروسي في خطوة محرجة الى حد كبير لنادي الإمارة بأن ملكيته تعود منذ عام 2013 الى الملياردير الروسي دميتري ريبولوفليف.

لوريان يتنفس الصعداء



واستغل لنس ونانت تعثر موناكو لينتزع الأول الفائز على مضيفه أنجيه 2-1 المركز السادس.

وكان أنجيه البادئ بالتسجيل بواسطة أنجيلو فولجيني اثر تمريرة من الدولي المغربي سفيان بوفال (49)، لكنه تلقى ضربة موجعة بطرد مهاجمه محمد علي شو في الدقيقة 69، فاستغل الضيوف النقص العددي وسجلوا هدفين عبر باتيستا مندي (73 خطأ في مرمى فريقه) وجوناثان كلوس (76).

وتجمد رصيد أنجيه عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما بقي متز الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد لاعب وسطه فانسان باجو في الدقيقة 86، في المركز الثامن عشر برصيد 22 نقطة.

وتنفس لوريان الصعداء بفوزه على مضيفه بريست بهدف لمهاجمه المالي ابراهيما كونيه في الدقيقة 73.

ولعب أصحاب الأرض بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 29 اثر طرد المدافع بريندان شاردونيه بالبطاقة الحمراء المباشرة.

وتخلص لوريان من المركز الثامن عشر الذي يفرض على صاحبه خوض ملحق مع ثالث الدرجة الثانية من أجل البقاء في الأولى، حيث ارتقى الى المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين أمام متز.

وبقي بوردو في المركز الأخير بتعادله مع مضيفه كليرمون فيران 1-1.

وكان بوردو البادئ بالتسجيل عبر جوشوا غيلافوغي (13)، ورد كليرمون فوت بعد 19 دقيقة بواسطة الكوسوفي الباسان رشاني (32).

ورفع بوردو رصيده الى 22 نقطة بفارق الأهداف خلف تروا ومتز وسانت اتيان الذي خسر أمام باريس سان جيرمان 1-3 السبت.