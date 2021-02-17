

وأنهى مرسيليا الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما مدافعه الإسباني ألفارو غونساليس (14) ولاعب وسطه الخاوي (42)، وقلّص الجزائري أمين غويري الفارق مطلع الشوط الثاني (47)، قبل أن يعيده الخاوي إلى سابق عهده بعد ست دقائق، ثم قلّصه المغربي الأصل مالك السلوكي قبل نهاية المباراة بثلاثة دقائق.

وهو الفوز الأول لمرسيليا في الدوري منذ تغلبه على مونبلييه 3-1 في المرحلة الثامنة عشرة من الـ"ليغ 1" في السادس من كانون الثاني/يناير الماضي.

وصعد مرسيليا الذي حقق فوزه العاشر هذا الموسم، إلى المركز السادس برصيد 37 نقطة مع مباراة مؤجلة، فيما بقي نيس في المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة بعدما مني بخسارته الثانية تواليا والثانية عشرة هذا الموسم.