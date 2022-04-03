وكانت المباراة مقررة السبت، لكنها تأجلت يومًا واحدًا بسبب رداءة الاحوال الجوية وتساقط الثلوج بغزارة في وسط البلاد.

وأشارن تقارير الأحوال الجوية الى إن سماكة الثلج بلغت 25 سنتم خلال الليل، ما دفع رابطة الدوري الفرنسي إلى الموافقة على طلب سانت إتيان بإرجاء المباراة الى الأحد من دون أن تحدّد وقتها.

ورفع مرسيليا رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني، مبتعداً عن رين بفارق 3 نقاط بعد تعادل الأخير مع نيس 1-1 السبت.

تقدم سانت إتيان صاحب الرقم القياسي في عدد الالقاب في الدوري الفرنسي (10 القاب معظمها في السبعينيات والثمانينيات) والمهدد بالهبوط حاليًا، بواسطة مهاجمه الغابوبي الدولي دينيس بوانغا بعد تدخل غير مقنع من الظهير البوسني سيد كولاسيناك وخطأ من الحارس الاسباني باو لوبيس (9).

واحتسب الحكم ركلة جزاء لمرسيليا إثر تدخل على ديميتري باييت ليترجمها الأخير مسجلاً هدفه العاشر هذا الموسم (45+2).

وتقدم مرسيليا بواسطة النيران الصديقة عندما سجل تيموثي كولودجيتشاك هدفًا خطأ في مرماه (60)، ثم سجل هدفه الثالث من ركلة جزاء عن طريق المهاجم السنغال مباكي بامبا ديينغ (68)، قبل أن يضيف المغربي امين حارث الرابع بعد تمريرة متقنة من ماتيو غندوزي (73) ليحسم النتيجة في صالح فريقه قبل أن يرد سانت اتيان بهدف لوكاس غورنا-دواث قبل النهاية بأربع دقائق.

واقتحم نادي ستراسبورغ مربع المقدّمة واحتلّ المركز الرابع بفوزه على لانس بهدف نطيف.

وقبل ثمانية مراحل من نهاية الموسم الحالي، رفع ستراسبورغ رصيده إلى 51 نقطة.

ويدين ستراسبورغ بهذا الفوز إلى ركلة جزاء سجلها لودوفك أيورك (67).

وفاز موناكو 2-1 على مضيفه متز ليتقدم إلى إلمركز السادس برصيد 47 نقطة على بعد أربع نقاط من آخر المراكز الأوروبية.

فريق الإمارة تقدم أولاً بقدم وسام بن يدر مع انطلاقة الشوط الثاني، وفي الدقيقة 62 عدل ميتز الكفة بواسطة إبراهيم أمادو، قبل أن يقتنص الهولندي ميرون بودو هدف انتصار موناكو في الدقيقة 72.



وعاد نانت بنقاط الفوز من ميدان كليرمون بتغلبه عليه 3-2، حيث افتتح لودوفيتش بلاس التسجيل لنانت عند الدقيقة 43 من ركلة جزاء وعادل النتيجة لأصحاب الأرض التونسي سيف الدين الخاوي عند الدقيقة 58 لكن الإسباني بيدرو تشيري فيلا أعاد نانت لمقدمة عند الدقيقة 62 ليدرك بعدها بدقيقة واحدة الغاني ساليس عبد الصمد التعادل لكليرمون لينجح راندال كولو مواني بتسجيل الهدف الثالث لنانت عند الدقيقة 67 قبل أن يخسر كليرمون جهود لاعبه عبد الصمد بتلقيه البطاقة الحمراء ويكمل المباراة دون مدربه الذي طرد من الملعب عند الدقيقة 74.

وحقق بريست الفوز على مضيفه مونبلييه 2-1.

ونجح بريست في التسجيل عن طريق مارتن ستاريانو في الدقيقة 69 من تسديدة قوية، قبل أن يضاعف زميله فرانك أونورا النتيجة في الدقيقة 79.

وفي الوقت المحتسب بديلاً عن الضائع تحصل مونبلييه على ركلة جزاء نجح سافانييه في ترجمتها إلى هدف تذليل الفارق.

وفي مواجهة اخرى خطف تروا الفوز بهدف أمام ضيفه رانس، حيث أقصى حكم المباراة لاعب رانس أزور ماتو سيوا الذي نال البطاقة الصفراء الثانية، وفي اللحظات الأخيرة من المواجهة خطف تروا هدف الفوز الثمين عبر لاعبه رونو ريبار.

