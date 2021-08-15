على ملعب فيلودروم، أهدر مرسيليا فوزاً في متناوله عندما تقدم على ضيفه بوردو بهدفين نظيفين سجلهما التركي جنكيز اوندر المنتقل إليه هذا الموسم قادماً من روما الإيطالي بعد إعارته الى ليستر الإنكليزي الموسم الماضي (34) وديميتري باييه (41)، لكن بوردو بقيادة مدربه الجديد السويسري فلاديمير بتكوفيتش رد بهدفين سريعين في الشوط الثاني عن طريق تيموثي بيمبيلي (51) وريمي اودان (57).

وطرد الحكم لاعب مرسيليا الأرجنتيني ليوناردو باليردي بالبطاقة الحمراء قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة لمخاشنته سيكو مارا.

وكان مرسيليا قلب تخلفه أمام مونبلييه 0-2 الى فوز في المرحلة الأولى ليرفع رصيده إلى 4 نقاط لكنه فشل في اللحاق بثلاثي الصدارة المؤلف من انجيه وكليرمون وباريس سان جيرمان.

