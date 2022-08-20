وتقاسم النادي الجنوبي الصدارة مع لونس برصيد 7 نقاط لكل منهما وبنفس فارق الأهداف، بانتظار مباراة باريس سان جيرمان حامل اللقب الذي يحل مع مدربه كريستوف غالتييه على فريقه السابق ليل لاستعادة الصدارة والبقاء بالعلامة الكاملة بعد فوزين توالياً.

وما زال مرسيليا بإشراف مدربه الجديد الكرواتي إيغور تودور الذي حل بدلاً من الأرجنتيني خورخي سامباولي يعاني لفرض نفسه، إذ انتزع الفوز في ملعبه فيلودروم بالنيران الصديقة بعدما سجل نيكولا بالوا هدفاً في مرمى فريقه بالخطأ في الدقيقة 82.

ولعب مرسيليا منذ الدقيقة 76 بعشرة لاعبين إثر طرد مدافعه صامويل جيغو لتلقيه بطاقتين صفراوين، ليتسبب بركلة جزاء إثر خطأ داخل منطقة الجزاء أدرك بفضلها لودوفيك بلا التعادل (78)، بعد 8 دقائق من افتتاح المدافع شانسيل مبمبا من جمهورية الكونغو الديمقراطية التسجيل لمرسيليا.

وتعرض المدرب تودور لصافرات الاستهجان من جماهير مرسيليا كما حصل في بداياته أمام رينس 4-1، في حين تعادل مع بريست 1-1 في المرحلة الثانية.