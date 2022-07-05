مرسيليا يقدم مدربه الجديد تودور من قبل beIN SPORTS July 5, 2022 19:14 1:04 دقيقة قدم نادي مرسيليا الفرنسي في مؤتمر صحفي مدربه الجديد ايغور تودور الذي تعاقد معه لعامين خلفا للأرجنتيني خورخي سامباولي الذي رحل عن الفريق بشكل مفاجئ. تقارير إخبارية مرسيليا إيغور تودور -آخر الفيديوهات 1:04 دقيقة مرسيليا يقدم مدربه الجديد تودور 0:36 دقيقة الألمانية ماريا أولى المتأهلات لنصف نهائي ويمبلدون 5:43 دقيقة دجوكوفيتش إلى نصف نهائي ويمبلدون بريمونتادا مثيرة 0:46 دقيقة ميلان يتعاقد رسمياً مع المهاجم البلجيكي أوريغي 0:28 دقيقة مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع الهولندي مالاتسيا 28:16 دقيقة ناصر غانم الخليفي: هدفنا أن نقدم مردوداً أفضل 3:52 دقيقة سان جيرمان يقدم رسمياً غالتييه مدرباً للفريق الأول 3:22 دقيقة سان جيرمان يعلن رحيل المدرب بوتشيتينو عن الفريق 2:43 دقيقة انطلاق المرحلة الثالثة من بيع التذاكر اليوم 5:46 دقيقة نادال يمضي نحو ربع نهائي ويمبلدون