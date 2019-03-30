وصار رصيد مرسيليا 48 نقطة بفارق 8 نقاط خلف ليون الثالث الذي افتتح المرحلة الجمعة بفوز صعب على مضيفه رين 1-صفر، في حين صار رصيد أنجيه 37 نقطة.

وبات مرسيليا مهددا بفقدان مركزه لصالح سانت اتيان (46 نقطة) الذي يستضيف الإثنين نيم.

وفرط مرسيليا بفوز كان في متناوله بعد ثنائية مبكرة سجلها المهاجم الإيطالي المشاكس ماريو بالوتيلي (4 و16) رافعا رصيده الى 7 أهداف منذ انتقاله اليه من نيس في بداية العام الحالي.

وشارك المدافع الدولي عادل رامي (33 عاما) مع مرسيليا لأول مرة هذا العام بعد تعرضه لاصابة في فخذه في مباراة فريقه مع أنجيه بالذات (1-1) في 22 كانون الأول/ديسمبر.

لكن عودة رامي لم تكن موفقة وارتكب أخطاء قاتلة فتسبب بركلة جزاء ثانية (76) بعد الأولى التي جاءت عن طريق جوردان أمافي (36)، ما سمح لأنجيه بإدراك التعادل بعد أن نجح توماس مانغاني في تنفيذهما.