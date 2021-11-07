وفشل النادي الجنوبي في استغلال النقص العددي في صفوف ضيوفه الذين تلقوا ضربة موجعة مطلع الشوط الثاني بطرد مدافعهم البرازيلي جيميرسون بسبب تدخل قوي بحق القائد ديميتري باييت (56).

وتراجع مرسيليا إلى المركز الرابع بعدما اكتفى بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 23 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف لنس، وبفارق الأهداف خلف نيس الذي يلعب مع ضيفه مونبلييه لاحقا.

وهو التعادل الثاني تواليا لمرسيليا على أرضه بعد الأول أمام ضيفه لاتسيو 2-2 الخميس في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

كما هو التعادل الثاني على التوالي لمتز التاسع عشر قبل الأخير بعد الأول مع ضيفه سانت اتيان صاحب المركز الأخير في المرحلة الماضية، فرفع رصيده إلى ثماني نقاط، علما بأنه حقق فوزا واحدا فقط حتى الآن هذا الموسم مقابل خمسة تعادلات وسبع هزائم.