تقدم مرسيليا بواسطة جناحه فلوريان توفان بتسديدة بيسراه من حافة المنطقة (20) وهو الأول له في الدوري منذ ايار/مايو 2019 غاب بعدها عن الملاعب لفترة طويلة.

وسرعان ما أضاف المدافع الكروتي دوي كاليتا سار الثاني من كرة رأسية تابعها داخل الشباك (27) بتمريرة متقنة من توفان.

ومنح رومان فيفر الأمل لأصحاب الأرض عندما أدرك التعادل في نهاية الشوط الأول. بيد أن الكلمة الأخيرة كانت لمرسيليا الذي أضاف له كاليتا سار الهدف الثاني بتمريرة عرضية من توفان الذي كان احد نجوم المباراة.

ونجح بريست في تقليص الفارق عبر غايتان شاربونييه من مسافة قريبة (89) وحاول الخروج بنقطة لكن الوقت داهمه.

كان لقاء مرسيليا في المرحلة الأولى من الدروي الفرنسي ضد سانت إيتيان قد تأجل سبب ظهور حالات من فيروس كورونا على بعض من لاعبي مرسيليا.