وسجل هدف المباراة الوحيد فلوران توفان حين تابع بيسراه كرة ديميتري بايت الثابتة 31.

وصار رصيد مرسيليا 6 نقاط من مباراتين بينما خسر حامل اللقب في المباراتين اللتان لعبهما حتى الآن في الدوري.

وهو الفوز الأول لمرسيليا على باريس سان جيرمان في 21 مباراة وتحديداً منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2011 (3-صفر بملعب فيلودروم)، خسروا بعدها أمام نادي العاصمة 17 مرة مقابل ثلاث تعادلات.

كما هو الفوز الأول للفريق المتوسطي على نادي العاصمة بملعب "بارك دي برانس" منذ 28 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (3-صفر).

وشهد الكلاسيكو توتراً كبيراً بين لاعبي الفريقين أرغم الحكم جيروم بريسار على إشهار البطاقة الصفراء خمس مرات في الشوط الاول، وتسع في الثاني.

وزادت حدة التوتر في الدقيقة السادسة الأخيرة من الوقت بدل الضائع باشتباكات ثنائية بين الأرجنتينيين لياندرو باريديس (سان جيرمان) وداريو بينيديتو من جهة، وجوردان امافي (مرسيليا) ولايفان كورزاوا فطردهم الحكم، الأولان بالبطاقة الصفراء الثانية، قبل أن يطرد النجم البرازيلي نيمار لضربه المدافع الإسباني ألفارو غونثاليث على رأسه بدون كرة لحظة الاشتباك.

تفاصيل من اللقاء:

- نهاية المباراة بفوز مرسيليا 1-0.

- 90+6 الحكم يطرد 5 لاعبين دفعة واحدة 3 من باريس سان جيرمان ( لايفان كورزاوا، لياندرو باريديس ثم نيمار) و2 من مرسيليا ( وردان امافي وداريو بينيديتو) بعد مناوشات.

خسر باريس سان جيرمان في مباراتين فقط من آخر 75 مباراة على أرضه في ليغ 1 (فاز 63 تعادل 10) – ضد رين في مايو 2018 (0-2) وضد ريمس في سبتمبر 2019 (0-2).

(69) نيمار لم يكن محظوظاً بكرة عرضها سارابيا لكن متابعة البرازيلي جانبت القائم.

خلال دقائق معدودات الحكم يلغي هدفاً لكل فريق بداعي التسلل.

(59) مانداندا مجدداً يتصدى بقدمه لتسددة نيمار اليسراوية.

(57) أخطر فرص الشوط الثاني تمريرة من نيمار، إلى فلورينسي الذي قدم بدوره الكرة لسارابيا لكن تسديدة الأخير أبعدها حارس مرسيليا مانداندا بقدمه.

نيمار يسدد حرة مباشرة قريبة لكنها لا تمر إلى المرمى

بداية الشوط الثاني

لم يفز مارسيليا في أي من آخر 16 مباراة ضد باريس سان جرمان في ليغ 1 (ت 3 خ 13) – أسوأ سلسلة في تاريخه أمام أي فريق في دوري القمة.

(45+2) نهاية الشوط الأول بتقدم الضيوف (1-0) جاء تقريباً من الفرصة الوحيدة التي صُنعت على المرمى الباريسي. في شوط أول عنوانه هدف لمرسيليا، ومحاولات حثيثة من الفريق المتقدّم لجر منافسه إلى النرفزة والعصبية سواء من خلال الخشونة أو المناوشات.

التوتر هو عنوان الدقائق التي تلت الهدف والتي جاءت بعد خشونة في الصراعات الفردية.

(31) هدف أول لمرسيليا، على نحو مغاير لسير اللعب سجله فلوران توفان الذي تابع كرة بايت الثابتة في مرمى الفريق الباريسي.

كتيبة المدرب توخيل تسيطر على الكرة لكنها لا تجد المنافذ نحو مرمى مرسيليا، في حين خيارات المدرب فياش بواش تبدو دفاعية أكثر.

لم يخسر باريس سان جيرمان في آخر 20 مباراة ضد مرسيليا في جميع البطولات. خاض سلسلة أطول في القرن الـ 21 فقط ضد فريقا نانت (21) وسانت إتيان (22).

(15) بعد ربع ساعة المباراة تميل لصالح العملاق الباريسي من حيث الأفضلية، ولكن مرسيليا يحاول الصمود.

(05) سيرجيو ريكو حارس باريس سان جيرمان يتصدى لأول كرة نحو مرمى أصحاب الأرض.

(01) فرصة خطيرة جداً لباريس سان جيرمان يبعدها حارس مرسيليا مانداندا الذي أنقذ متابعة فيراتي.





(01) الحكم جيروم بريسار يطلق صافرة بداية الكلاسيكو

تشكيلتا كل من باريس سان جيرمان ومرسيليا:

Le 1⃣1⃣ de départ ! 👊 #PSGOM



Première titularisation pour notre nouvelle recrue @Florenzi ! 💪



🔴 𝗜𝗖𝗜 𝗖'𝗘𝗦𝗧 𝗣𝗔𝗥𝗜𝗦 🔵 pic.twitter.com/9XlI3kakh5 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 13, 2020