وقال مالك النادي فرانك ماكورت في بيان "أعتقد أننا وجدنا في إيغور تودور ما نحتاجه، ويسعدني أن أرحب به في نادينا. إيغور رجل مقاتل، كما أظهر طوال مسيرته، سواء كمدرب أو كلاعب".

🚨 #مارسيليا يعلن عن تعيين المدرب الكرواتي "إيغور تودور" مدربا للفريق في الموسمين المقبلين



🤝 مرحبا بك ميستر pic.twitter.com/w2OiIMEJs8 — أولمبيك مارسيليا (@OM_Arab) July 4, 2022



وبدأ تودور (44 عاماً) مسيرته التدريبية مع مواطنه هايدوك سبليت (2013-2015)، وانتقل بعدها إلى اليونان لتدريب تدريب باوك سالونيكي (2015-2016)، ثم إلى تركيا مع كارابوك سبور (2016-2017) وغلطة سراي (2017) قبل أن يحط الرحال في إيطاليا مع أودينيزي (2018 و2019).

وعاد تودور إلى كرواتيا للاشراف على هايدوك سبليت عام 2020، لكن سرعان ما عرّج مجددا نحو إيطاليا حيث عمل مدربا مساعدا في يوفنتوس لأندريا بيرلو (2020-2021) وأشرف على تدريب هيلاس فيرونا الموسم الماضي حيث قاده الى المركز التاسع.

يذكر أن قلب الدفاع المتألق كان لعب نحو عشر سنوات في صفوف يوفنتوس الإيطالي وخاض 55 مباراة دولية مع منتخب بلاده كرواتيا وحل معه في المركز الثالث في كأس العالم 1998 في فرنسا.