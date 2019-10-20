وفوز مرسيليا على ملعبه هو الأول للفريق الجنوبي بعد أربع مباريات انتهت بثلاثة تعادلات وخسارة، ويأتي قبل المباراة المرتقبة في المرحلة المقبلة مع مضيفه باريس سان جيرمان المتصدر وحامل اللقب.

وسجل بوبكر كمارا الهدف الأول لمرسيليا من تسديدة بيمناه من داخل منطقة الجزاء (3).

وجاء الهدف الثاني بعد احتساب حكم المباراة حكيم بن الحاج ركلة جزاء لأصحاب الأرض إثر عرقلة تعرَض لها الأرجنتيني داريو بينيديتو من المدافع محمد سيماكان، نفذها الهولندي كيفين ستروتمان بنجاح (90+5).

ورفع مرسيليا رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع، وبقي ستراسبورغ في المركز الأخير بتسع نقاط.