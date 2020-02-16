وسجل للفائز الموزمبيقي رينيلدو ماندافا لاعب ليل خطأ في مرمى فريقه 66، والأرجنتيني داريو بينيديتو 69.

أما هدف ليل الوحيد فوقع عليه فيكتور أوسيمين 51.

مرسيليا في المركز الثاني برصيد 52 نقطة بفارق 10 نقاط عن سان جيرمان المتصدر. أما ليل ففي المركز الرابع بـ40 نقطة.

وفي مباراة ثانية، فشل رين للمباراة الثالثة على التوالي في معانقة سكة الانتصارات بخسارته أمام رينس بهدف وحيد سجله المالي البلال توريه في الدقيقة 72 من ركلة جزاء.

وهي الخسارة الثانية لرين في مبارياته الثلاث الأخيرة فتجمد رصيده عند 41 نقطة في المركز الثالث في المقابل، صعد رينس إلى المركز الثامن برصيد 36 نقطة.

وعمق بريست جراح ضيفه سانت إتيان عندما ألحق به الخسارة الرابعة على التوالي والثامنة في مبارياته التسع الأخيرة بثلاثة أهداف لبول لاسن (20) وغايتان شاربونييه (38) وإيرفان كاردونا (43) مقابل هدفين للغابوني دينيس بوانغا (54 من ركلة جزاء) ولويس ديوني (69).

وارتقى بريست إلى المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة مقابل 28 نقطة لسانت إتيان السادس عشر.